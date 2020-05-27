Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Tıpatıp aynısı
Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Moğol Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Burak Çelik, daha önce pek çok dizide rol alsa da çıkışını Kuruluş Osman ile yaptı. Kongar karakterini canlandıran Burak Çelik'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor. Bu benzerlik kısa sürede sosyal medyayı da salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.
Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik sosyal medyayı salladı. Nedeni ise bire bir bir benzerliğinin ortaya çıkması. Kuruluş Osman dizisinde Burak Çelik'in canlandırdığı Kongar'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Burak Çelik o kadar başarılı bir biçimde canlandırıyor ki, varlığına inandırdı.
Burak Çelik'in canlandırığı Kongar karakterinin görsel bir ikizi ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Çelik olmak üzere ünlülerin benzerlikleri.