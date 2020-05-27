Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Tıpatıp aynısı

Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik sosyal medyayı salladı. Nedeni ise bire bir bir benzerliğinin ortaya çıkması. Kuruluş Osman dizisinde Burak Çelik'in canlandırdığı Kongar'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Burak Çelik o kadar başarılı bir biçimde canlandırıyor ki, varlığına inandırdı.

Burak Çelik'in canlandırığı Kongar karakterinin görsel bir ikizi ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Çelik olmak üzere ünlülerin benzerlikleri.