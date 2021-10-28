Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın öğretmen eşi hayran bırakıyor! Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır.

Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile evlendi. Herkesi kıskandıran bir evliliği olan Bülent Polat'ın eşi herkesin takdirini topluyor. İşte başta Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.