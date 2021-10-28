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Haberler Magazin MasterChef Araz'ın eşi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! Özel anlarını sosyal medyada paylaşan yarışmacıya kötü haber...

MasterChef Araz'ın eşi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! Özel anlarını sosyal medyada paylaşan yarışmacıya kötü haber...

MasterChef 2021 programında uzun boyu, fizigi ve gür sakalları ile dikkat çeken yetenekli yarışmacı Araz Aknam'ın eşi ile dudak dudağa pozu olay oldu. Sosyal medya hesabından çekinmeden o pozunu paylaşan yarışmacı herkesi hayrete düşürdü. Programda şampiyon olmak için uğraşan yarışmacılar isimlerinin hiçbir şekilde anılmaması için büyük çabalar veriyor. Öyle ki sevgilisi olan yarışmacılar bile konu hakkında sessiz kalıyor. Hal böyleyken MasterChef Araz'ın dudak dudağa çektirdiği pozları sosyal medyadan paylaşması çok konuşuldu. İzleyicilerin ve İnstagram kullanıcıların bir çoğu yarışmacıya tepki gösterdi.

28.10.2021 15:51 - Son Güncelleme: 28.10.2021 15:52
MasterChef Araz’ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! ’Masterchef Türkiye’ye seçildiğim ilk gün’ diye paylaştı!

MasterChef Araz'ın eşi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı. Araz 'Masterchef Türkiye'ye seçildiğim ilk gün' diye paylaştı. TV8'in heyecanla izlenen yarışmalarından olan Masterchef'in kilit ismi Araz Aknam'ın paylaşımı bomba gibi düştü. Binlerce takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu. 21 saniyelik videoda eşinin kapıyı açtığı esnada Araz'ın önce sarılıp ardından öptüğü anlar yer aldı.

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MasterChef Araz’ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! ’Masterchef Türkiye’ye seçildiğim ilk gün’ diye paylaştı!

Bazı kullanıcılar videoya tepki vermezken bazıları da özel anlarını sosyal mecrada paylaşılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

MasterChef Araz’ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! ’Masterchef Türkiye’ye seçildiğim ilk gün’ diye paylaştı!

Eşiyle öpüştüğü için birçok kişi bu durumu normal karşılarken; birçok kişi ise Masterchef yarışmasında yapılmaması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.

MasterChef Araz’ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! ’Masterchef Türkiye’ye seçildiğim ilk gün’ diye paylaştı!

Masterchef Araz, yarışmaya katıldığında ise henüz çok yeni evli olduğunu dile getirmişti.

MasterChef Araz’ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! ’Masterchef Türkiye’ye seçildiğim ilk gün’ diye paylaştı!

Mehmet Şef ise ev hediyesi olarak Masterchef'in bakır çaydanlıklarından hediye etmiş ve Araz sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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