MasterChef Araz'ın eşi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı! Özel anlarını sosyal medyada paylaşan yarışmacıya kötü haber...
MasterChef 2021 programında uzun boyu, fizigi ve gür sakalları ile dikkat çeken yetenekli yarışmacı Araz Aknam'ın eşi ile dudak dudağa pozu olay oldu. Sosyal medya hesabından çekinmeden o pozunu paylaşan yarışmacı herkesi hayrete düşürdü. Programda şampiyon olmak için uğraşan yarışmacılar isimlerinin hiçbir şekilde anılmaması için büyük çabalar veriyor. Öyle ki sevgilisi olan yarışmacılar bile konu hakkında sessiz kalıyor. Hal böyleyken MasterChef Araz'ın dudak dudağa çektirdiği pozları sosyal medyadan paylaşması çok konuşuldu. İzleyicilerin ve İnstagram kullanıcıların bir çoğu yarışmacıya tepki gösterdi.
28.10.2021 15:51
- Son Güncelleme: 28.10.2021 15:52
MasterChef Araz'ın eşi ile dudak dudağa pozu ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı. Araz 'Masterchef Türkiye'ye seçildiğim ilk gün' diye paylaştı. TV8'in heyecanla izlenen yarışmalarından olan Masterchef'in kilit ismi Araz Aknam'ın paylaşımı bomba gibi düştü. Binlerce takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu. 21 saniyelik videoda eşinin kapıyı açtığı esnada Araz'ın önce sarılıp ardından öptüğü anlar yer aldı.