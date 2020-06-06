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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?

06.06.2020 12:41 - Son Güncelleme: 06.06.2020 12:41
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

Dizi severlerin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri fetheden Kerem Alışık da bu isimlerden biri. Peki Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?

Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden olan Sadri Alışık çapkınlık turunda yakalanınca yeniden gündeme geldi. İşte başta Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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