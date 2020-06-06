Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi

Dizi severlerin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri fetheden Kerem Alışık da bu isimlerden biri. Peki Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?

Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden olan Sadri Alışık çapkınlık turunda yakalanınca yeniden gündeme geldi. İşte başta Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.