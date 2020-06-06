Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri çapkınlık turunda! Aynı dizidelerdi
Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?
Dizi severlerin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri fetheden Kerem Alışık da bu isimlerden biri. Peki Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz?
Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden olan Sadri Alışık çapkınlık turunda yakalanınca yeniden gündeme geldi. İşte başta Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.