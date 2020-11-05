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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.

05.11.2020 10:20 - Son Güncelleme: 05.11.2020 23:46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş

Dizi severlerin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova 3.üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri çalan Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başta Kerem Alışık olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş

DANILO ZANNA VE OĞLU

Tibet Zeno Zanna

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş

UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş

EMİNE ÜN VE KIZI DURU

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