Haberler Galeri Magazin Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen ve birkaç gün sonra Çeşme'de yaz düğünü yapan şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Hamile olan Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Sohbet ederek kahkaha atan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Bir saat kaldıkları mekandan çıkarken Can Bonomo'nun maskesiz olması dikkat çekti.

05.11.2020 10:48 - Son Güncelleme: 05.11.2020 10:48
Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

ÖPMEYE DOYAMADI

Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.
Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.

Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

Bonomo'nun bu sözlerine karşılık, tedbir amaçlı maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

"ANNE OLMANIN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

Karayel, "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna geçtiğimiz aylarda şu şekilde bir cevap vermişti: "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can'la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi."

Hangi ünlü kiminle birlikte? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! O isim meğer özbeöz oğluymuş