Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen ve birkaç gün sonra Çeşme'de yaz düğünü yapan şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Hamile olan Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Sohbet ederek kahkaha atan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Bir saat kaldıkları mekandan çıkarken Can Bonomo'nun maskesiz olması dikkat çekti.

