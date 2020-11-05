Can Bonomo hamile eşi Öykü Karayel ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı...

"ANNE OLMANIN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

Karayel, "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna geçtiğimiz aylarda şu şekilde bir cevap vermişti: "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can'la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi."

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