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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızı Müjgan! İlk video geldi görenler kahkaha attı...
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızı Müjgan! İlk video geldi görenler kahkaha attı...
Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı. 2017 yılında dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Edip Tepeli, Instagram hesabından kızı Ayşe Müjgan'ın yüzünü çektiği bir video ile gösterdi. Minik Müjgan'a kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı. İşte 'Şimdiden oyuncu oldu' dedirten Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Ayşe Müjgan...
05.11.2020 09:30
- Son Güncelleme: 05.11.2020 09:52
Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı.
31 yaşındaki Tatari, kızıyla ilk fotoğrafını 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı.
Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenleri kahkahaya boğdu.
İşte Ayşecan - Edip çifti başta olmak üzere ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü çocukları...
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