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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızı Müjgan! İlk video geldi görenler kahkaha attı...

Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı. 2017 yılında dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Edip Tepeli, Instagram hesabından kızı Ayşe Müjgan'ın yüzünü çektiği bir video ile gösterdi. Minik Müjgan'a kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı. İşte 'Şimdiden oyuncu oldu' dedirten Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Ayşe Müjgan...

05.11.2020 09:30 - Son Güncelleme: 05.11.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





