Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'yi daha önce hiç böyle görmediniz! Kırmızı elbisesiyle göz doldurdu...

Bir Zamanlar Çukurova'da Fadik karakteri ile dikkat çeken 28 yaşındaki Polen Emre, geçtiğimiz günlerde MGD Altın Objektif Ödül Töreni'nde kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu. Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MGD Altın Objektif Ödül Töreni'ne altı ödül alarak damga vurdu. Gecede Çukurova'nın oyuncularının şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. Ödül töreninde kırmızı elbisesi ile boy gösteren Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'de ilgi odağı oldu. Genç oyuncu Polen Emre dizideki halinden oldukça farklı görünürken sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden oldu. Çukurova'nın genç oyuncusu Polen Emre'nin nereli olduğu merak konusu oldu. İşte kırmızı elbisesiyle göz dolduran Polen Emre'nin ve diğer ünlülerin memleketleri...