Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'yi daha önce hiç böyle görmediniz! Kırmızı elbisesiyle göz doldurdu...
Bir Zamanlar Çukurova özellikle genç oyuncu kadrosu ile çok konuşuluyor. Yamanlar çiftliğinin çalışanlarından Gaffur, Saniye, Fadik, Gülten başarılı oyunculuklarıyla kariyerlerine unutulmayacak sahneler eklediler. Dizide Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MGD Altın Objektif Ödül Töreni'nde giydiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Genç oyuncu Polen Emre dizideki halinden oldukça farklı görünürken sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı. Kıvırcık Fadik olarak Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz genç oyuncu Polen Emre hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. İşte MGD gecesindeki şıklığı ile Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin merak edilen memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...
Bir Zamanlar Çukurova'da Fadik karakteri ile dikkat çeken 28 yaşındaki Polen Emre, geçtiğimiz günlerde MGD Altın Objektif Ödül Töreni'nde kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu. Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MGD Altın Objektif Ödül Töreni'ne altı ödül alarak damga vurdu. Gecede Çukurova'nın oyuncularının şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. Ödül töreninde kırmızı elbisesi ile boy gösteren Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'de ilgi odağı oldu. Genç oyuncu Polen Emre dizideki halinden oldukça farklı görünürken sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden oldu. Çukurova'nın genç oyuncusu Polen Emre'nin nereli olduğu merak konusu oldu. İşte kırmızı elbisesiyle göz dolduran Polen Emre'nin ve diğer ünlülerin memleketleri...
POLEN EMRE KİMDİR?
Polen Emre, 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.
İlk oyunculuk deneyimini de Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşayan Polen Emre, 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur.