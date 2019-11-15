Kerem Bürsin aşkı Serenay Sarıkaya’ya benzeyen fenomende buldu! İşte Kerem Bürsin'in sevgilisi...
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 4 yıllık ilişkisi geçtiğimiz Nisan ayında sona ermişti. Biten ilişkinin ardından ikili hakkında sık sık yeni aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Kerem Bürsin'in, fenomen bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı, o fenomenin de bu iddiaları doğruladığı öne sürüldü. Kerem Bürsin'in sevgilisinin ise eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya çok benzediği yönünde dedikodular çıktı. Peki, Kerem Bürsin'in fenomen sevgilisi kim?
Kerem Bürsin'in fenomen Duygu Özaslan ile sevgili olduğu iddia edildi. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 4 yıllık ilişkisi geçtiğimiz Nisan ayında sona ermişti. Biten ilişkinin ardından ikili hakkında sık sık yeni aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Son olarak bir magazin programının iddiasına göre Kerem Bürsin, Duygu Özaslan ile yeni bir ilişkiye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen fenomenin de bu iddiaları doğruladığı öne sürüldü. İşte Kerem Bürsin'in sevgilisi Duygu Özaslan...
DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?
Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başarmıştır. Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vlogge'ları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine youtube kanalı açtığını söylüyor.