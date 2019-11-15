Kerem Bürsin aşkı Serenay Sarıkaya’ya benzeyen fenomende buldu! İşte Kerem Bürsin'in sevgilisi...

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başarmıştır. Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vlogge'ları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine youtube kanalı açtığını söylüyor.