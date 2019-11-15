Alişan'dan eşi Buse Varol'a 95 bin TL'lik kutlama!

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin camiasının yakından takip edilen çifti Alişan ve Buse Varol, önceki gün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Tutumlu olmasıyla bilinen türkücü, eşi Buse Varol için hiçbir masraftan kaçınmadı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile tanışma yıl dönümüne harcadığı para dudak uçuklattı! Bu özel gün için hem hediye alan hem de kral dairesi tutan Alişan, toplamda 95 bin TL ödedi. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkı da merak konusu oldu.

15.11.2019 16:27 - Son Güncelleme: 15.11.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





