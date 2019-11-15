Alişan'dan eşi Buse Varol'a 95 bin TL'lik kutlama!
Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin camiasının yakından takip edilen çifti Alişan ve Buse Varol, önceki gün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Tutumlu olmasıyla bilinen türkücü, eşi Buse Varol için hiçbir masraftan kaçınmadı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile tanışma yıl dönümüne harcadığı para dudak uçuklattı! Bu özel gün için hem hediye alan hem de kral dairesi tutan Alişan, toplamda 95 bin TL ödedi. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkı da merak konusu oldu.
Alişan - Buse Varol çifti magazin camiasının yakından takip ettiği ünlüler arasında. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşımla magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren çift, bu kez de tanışma yıl dönümleri ile konuşuldu. Birlikteliklerini geçen yıl Mayıs ayında evlilikle taçlandıran Alişan ve Buse Varol, Şubat'ta da ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Dün ise ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının 2. yıl dönümlerini kutladılar. Bir restoranda romantik bir yemek yiyen ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.
'DOYAMADIĞIM, RUHDAŞIM'
Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunan çiftten Buse Varol, eşiyle fotoğrafını "Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz.. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım.. İyiki sen..." notuyla paylaştı.
KRAL DAİRESİ TUTTU
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Çok lüks bir mekanda yemek yiyen ikiliden Alişan, eşi için ta m 70 bin TL vererek bir kral dairesi tuttu. Eşi için bir köpek sahiplendi ve 25 bin TL değerinde bir çanta aldı.