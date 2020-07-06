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Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

Oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Tülin Yazkan, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimleri barındıran Sefirin Kızı ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Elvan. Elvan'a hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp ise en çok dikkat çeken isimlerden biri. Fi dizisinde canlandırdığı Ada karakteri ile yıldızı parlayan Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı'nda hayat verdiği Elvan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören Hivda Zizan Alp'in tatil fotoğrafları olay yarattı. Yetenekleriyle de adından söz ettiren Hivda Zizan Alp, özel hayatında dizideki karakterinden daha farklı bir profil çiziyor...

06.07.2020 11:00 - Son Güncelleme: 06.07.2020 11:00
Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı olarak yıldızı parlayan genç oyuncu Hivda Zizan Alp son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı.

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Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet var. Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Fİ dizisindeki Ada karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor.

Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

Oyunculuğunun yanı sıra bir keman sanatçısı olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü okuyarak yükseköğretim eğitimi tamamladı.

Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

9 Kasım 1993 İstanbul doğumlu olan Hivda Zizan Alp, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...

Sık sık en doğal hallerini paylaşan Hivda Zizan Alp geçtiğimiz günlerde tatil fotoğrafı paylaşmıştı.

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