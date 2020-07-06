Sefirin Kızı'nın güzel Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri! Fi dizisinde de oynayan genç yıldız...
Oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Tülin Yazkan, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimleri barındıran Sefirin Kızı ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Elvan. Elvan'a hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp ise en çok dikkat çeken isimlerden biri. Fi dizisinde canlandırdığı Ada karakteri ile yıldızı parlayan Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı'nda hayat verdiği Elvan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören Hivda Zizan Alp'in tatil fotoğrafları olay yarattı. Yetenekleriyle de adından söz ettiren Hivda Zizan Alp, özel hayatında dizideki karakterinden daha farklı bir profil çiziyor...
06.07.2020 11:00
- Son Güncelleme: 06.07.2020 11:00
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