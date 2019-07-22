Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın rüyası gerçek oldu! İkinci mesleği...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren 38 yaşındaki Murat Ünalmış, başarısını ticarete taşıdı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hilal Altınbilek ile başrol paylaşan Ünalmış, hayranı olduğu Kapadokya'da 'Dream Spot' (Rüya Noktası) adında bir restoran açmaya karar verdi. 6 aydır mekanın hazırlıklarıyla uğraşan Ünalmış, hummalı bir çalışma sonrası 550 m2'lik restoranını beğeniye sundu. Sevilen oyuncu Murat Ünalmış; Uçhisar Kalesi'nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos'a kadar geniş bir bölümü panaromik olarak gören mekanı hakkında heyecanını, "Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor. Bu toprakların ruhunu, lezzetle harmanlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız." sözleriyle ifade etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış ve diğer ünlülerin ikinci işleri...
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Demir Yaman karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Ünalmış, başarısını ticarete taşıdı. Çukurova'nın sezon finaline girmesiyle Kapadokya'da restoran açmak için kolları sıvayan ünlü oyuncu, tam 6 aydır mekanın hazırlıklarıyla uğraşıyordu. Ünalmış, hummalı bir çalışma sonrası 550 m2'lik restoranını beğeniye sundu. Bir Zamanlar Çukurova'da Hilal Altınbilek ile olan sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kitleyen Murat Ünalmış'ın rüyası gerçek oldu.
İşte Murat Ünalmış'ın ve diğer ünlü isimlerin ikinci işleri...
Pınar Altuğ
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ; eşi Yağmur Atacan ile birlikte deniz tutkusunu ticarete döktü. Dört yıldır tatillerini geçirdikleri teknelerindeki eksiklerden yola çıkan Altuğ; By Pınar Altuğ markasıyla tekneler için tekstil ürünleri tasarlamaya başladı. Eşi Yağmur Atacan ise kurduğu şirketle, lüks botlar satıyor.
Barış Arduç
Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.