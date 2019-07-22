Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın rüyası gerçek oldu! İkinci mesleği...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren 38 yaşındaki Murat Ünalmış, başarısını ticarete taşıdı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hilal Altınbilek ile başrol paylaşan Ünalmış, hayranı olduğu Kapadokya'da 'Dream Spot' (Rüya Noktası) adında bir restoran açmaya karar verdi. 6 aydır mekanın hazırlıklarıyla uğraşan Ünalmış, hummalı bir çalışma sonrası 550 m2'lik restoranını beğeniye sundu. Sevilen oyuncu Murat Ünalmış; Uçhisar Kalesi'nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos'a kadar geniş bir bölümü panaromik olarak gören mekanı hakkında heyecanını, "Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor. Bu toprakların ruhunu, lezzetle harmanlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız." sözleriyle ifade etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış ve diğer ünlülerin ikinci işleri...

22.07.2019 10:47 - Son Güncelleme: 22.07.2019 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





