Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Prenses Diana ve Prens Charles'ın yıllar sonra tekrar ortaya çıkan sözleri gündeme bomba gibi düştü. Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı. Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayınlanmıştı. Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Prenses Diana'nın ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itirafları gün yüzüne çıktı. İşte ses kayıtlarıyla tekrar gündeme gelen Prenses Diana hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...

12.12.2019 10:02 - Son Güncelleme: 12.12.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





