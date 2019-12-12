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Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Prenses Diana ve Prens Charles'ın yıllar sonra tekrar ortaya çıkan sözleri gündeme bomba gibi düştü. Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı. Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayınlanmıştı. Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Prenses Diana'nın ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itirafları gün yüzüne çıktı. İşte ses kayıtlarıyla tekrar gündeme gelen Prenses Diana hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...

12.12.2019 10:02 - Son Güncelleme: 12.12.2019 10:02
Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Prenses Diana ve Prens Charles'ın yıllar sonra tekrar ortaya çıkan sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayınlanmıştı.

Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

ABD'li Cosmopolitan dergisi yeni sayısında, Prenses Diana ve eski eşi Prens Charles'ın 1981 yılında Daily Telegraph'a verdiği röportajı sayfalarına taşıdı.

Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Röportajda Prens Charle'ın, Diana'yı ilk gördüğü an için, "16 yaşında keyifli bir kızdı." ifadeleri bulunuyor.

Prenses Diana Spencer paparazzilerden kaçarken ölmüştü! Diana'nın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan itiraflar...

Röportajda ikilinin evlenmeden önce yalnızca 13 defa görüştüğü detayı dikkat çekti.

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