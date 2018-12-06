Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLE EKRANLAR FIRTINALAR ESTİRİYOR

Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana perşembe akşamları fenomen haline geldi. Züleyha ile Yılmaz'ın, Demir'in çiftliğine gelmesi ile başlayan hikaye herkesş ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Çukurova fenomen haline gelirken, oyuncuları son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış gerek karizmatik duruşu gerek örnek özel hayatıyla son dönemin en popüler erkek oyuncularından biri. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz?