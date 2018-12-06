Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bunda dizinin başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rolü hayli büyük. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Murat Ünalmış'ın daha önce kiminle evli olduğunu biliyor muydunuz? Yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşiyle kısa süre boşanmıştı Murat Ünalmış. İşte Murat Ünalmış'ın eski eşi.

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:11:23 Güncelleme: 12:41:02
Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLE EKRANLAR FIRTINALAR ESTİRİYOR

Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana perşembe akşamları fenomen haline geldi. Züleyha ile Yılmaz'ın, Demir'in çiftliğine gelmesi ile başlayan hikaye herkesş ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Çukurova fenomen haline gelirken, oyuncuları son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış gerek karizmatik duruşu gerek örnek özel hayatıyla son dönemin en popüler erkek oyuncularından biri. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Dizide Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterine tutkulu bir biçimde aşık olan Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış daha önce, yine ATV ekranların yer alan Ağlama Anne dizisinin yıldızı ile evliydi.

Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

O İSİM BİRCE AKALAY

Birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayıp, hayatlarını birleştirmişlerdi.

Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

2011 yılında görkemli bir törenle evlenen Murat Ünalmış ve Birce Akalay, 2012 yılında yollarını ayırdı.

Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Evliliklerinin 11'inci ayında boşanma kararı alan çift, bu ayrılığa dayanamamış ve bir ay sonra barışmışlardı. Fakat Birce Akalay'ın evi bir kez daha terk etmesi üzerine Murat Ünalmış, "Bu iş bitti" diyerek son noktayı koydu.

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