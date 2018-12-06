Bir Zamanlar Çukurovanın Demiri Murat Ünalmışın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşini duyanlar şoke oldu! (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bunda dizinin başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rolü hayli büyük. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Murat Ünalmış'ın daha önce kiminle evli olduğunu biliyor muydunuz? Yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşiyle kısa süre boşanmıştı Murat Ünalmış. İşte Murat Ünalmış'ın eski eşi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 10:11:23 Güncelleme: 12:41:02
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLE EKRANLAR FIRTINALAR ESTİRİYOR
Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana perşembe akşamları fenomen haline geldi. Züleyha ile Yılmaz'ın, Demir'in çiftliğine gelmesi ile başlayan hikaye herkesş ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Çukurova fenomen haline gelirken, oyuncuları son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış gerek karizmatik duruşu gerek örnek özel hayatıyla son dönemin en popüler erkek oyuncularından biri. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz?
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