250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

Ayşe Çinkaya'nın kızı Pınar Serbest'in (40) eşi Halil İbrahim Serbest, Ayşe Çinkaya'dan gelecek olumlu haberi beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Sabah depremden haberimiz olunca aklımız burada kaldı. İlk başta bir şey olmamıştır diye iyi düşünmeye çalıştık.