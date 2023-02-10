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Haberler Magazin 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

250 dairelik rezidans Yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. 'Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans' notuyla satışa çıkarılan rezidansın müteahhitleri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansı yapan müteahhitlerden Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Aralarında Hülya Avşar, Demet Akalın ve Alişan'ın da yer aldığı ünlü isimler sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

takvim.com.tr
10.02.2023 20:22 - Son Güncelleme: 10.02.2023 20:22
250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 9 ille beraber Hatay'da büyük yıkımlar meydana geldi.

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250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

Yapı, sarsıntı sırasında havuzunun bulunduğu bölgeye doğru devrildi, sokaktaki başka binaya da hasar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

OĞLUNA MİSAFİRLİĞE GİTTİ, DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDI!
Yüzlerce vatandaşın yaşadığı lüks rezidansta depreme yakalanan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Çinkaya ve ailesine ulaşıldı. Enkazdan sadece Hemşire Yasemin Çinkaya (38) sağ çıkarılırken Onkoloji doktoru Ahmet Çinkaya (43), oğulları Ali Çinkaya (11) ve kızları Pelin Çinkaya'nın (10) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak 10 gün önce oğlu ve gelinine ziyarete gelen anne Ayşe Çinkaya'dan hala haber alınamadı.

250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...

Ayşe Çinkaya'nın kızı Pınar Serbest'in (40) eşi Halil İbrahim Serbest, Ayşe Çinkaya'dan gelecek olumlu haberi beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Sabah depremden haberimiz olunca aklımız burada kaldı. İlk başta bir şey olmamıştır diye iyi düşünmeye çalıştık.

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