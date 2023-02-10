250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Ünlü isimler harekete geçti: Demet Akalın, Alişan, Hülya Avşar...
250 dairelik rezidans Yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. 'Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans' notuyla satışa çıkarılan rezidansın müteahhitleri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansı yapan müteahhitlerden Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Aralarında Hülya Avşar, Demet Akalın ve Alişan'ın da yer aldığı ünlü isimler sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
10.02.2023 20:22 - Son Güncelleme: 10.02.2023 20:22
Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.
OĞLUNA MİSAFİRLİĞE GİTTİ, DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDI!
Yüzlerce vatandaşın yaşadığı lüks rezidansta depreme yakalanan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Çinkaya ve ailesine ulaşıldı. Enkazdan sadece Hemşire Yasemin Çinkaya (38) sağ çıkarılırken Onkoloji doktoru Ahmet Çinkaya (43), oğulları Ali Çinkaya (11) ve kızları Pelin Çinkaya'nın (10) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak 10 gün önce oğlu ve gelinine ziyarete gelen anne Ayşe Çinkaya'dan hala haber alınamadı.