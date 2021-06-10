Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık...
Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Bir Zamanlar Çukurova 100'üncü bölümüyle bu akşam dalya diyecek. Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihini de açıkladı. İşte Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Sibel Taşçıoğlu ve yönetmen Murat Saraçoğlu'dan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine gelen mesaj...
10.06.2021 11:10
- Son Güncelleme: 10.06.2021 11:30