Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık...

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda İstanbul'dan Adana'ya sürüklenen iki aşığın hikayesi ile başlayan öykü, 100 bölüm boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi ve ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesinden inmedi.