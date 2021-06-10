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Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık...

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Bir Zamanlar Çukurova 100'üncü bölümüyle bu akşam dalya diyecek. Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihini de açıkladı. İşte Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Sibel Taşçıoğlu ve yönetmen Murat Saraçoğlu'dan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine gelen mesaj...

10.06.2021 11:10 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:30
Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARINDAN MESAJ VAR!

Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan ve diğer Çukurova oyuncularından teşekkür mesajı geldi.

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Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan...

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda İstanbul'dan Adana'ya sürüklenen iki aşığın hikayesi ile başlayan öykü, 100 bölüm boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi ve ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesinden inmedi.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan...

Üçüncü sezonunda ekran yolculuğuna zirvede devam eden yapımın 100'üncü bölümü şerefine hazırlanan video adeta, 120 saniyede 100 bölüm özeti gibi hazırlandı!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan...

Videoda dizinin oyuncuları Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Sibel Taşçıoğlu ve yönetmen Murat Saraçoğlu 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisine teşekkür etti.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından mesaj var! Sezon finali yaklaşırken Murat Ünalmış Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan...

'Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk sezonundan itibaren unutulmaz sahnelerinin bulunduğu videoda "100 bölüm bizimle olan herkese teşekkürler. Birlikte nice 100'lere" mesajı yer aldı.