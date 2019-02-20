Yeşilçam'ın güzeli Meral Zeren hayranlarını şaşırttı!

Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kemal Sunal, Şener Şen gibi birçok usta isimle aynı filmlerde rol alan Meral Zeren, bir döneme damga vuran ünlü isimler arasında. Özellikle Kemal Sunal ile başrolde oynadığı Salako filmiyle unutulmazla arasına giren Yeşilçam'ın güzeli Meral Zeren'in son halini görmeye hazır mısınız? İşte Meral Zeren ve diğer ünlü isimlerin değişimi...

20.02.2019 19:41 - Son Güncelleme: 20.02.2019 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





