Aykut Enişte'nin Sadi'si Müfit Kayacan oğlu bakın kim! “Nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

Aykut Enişte, Safir, Kaderimin Oyunu, Cesur ve Güzel, Zemheri gibi birçok yapımda rol alan Müfit Kayacan hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kayacan'ın oğlu da kendi gibi oyuncu çıktı. Kayacan'ın oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Müfit Kayacan hangi oyuncunun babasıymış...
Aykut Enişte, Safir, Kaderimin Oyunu, Cesur ve Güzel, Zemheri gibi birçok yapımda rol alan Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi.
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.
Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kayacan, 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucuları arasında yer alırken 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlendi.