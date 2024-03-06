Aykut Enişte'nin Sadi'si Müfit Kayacan oğlu bakın kim! “Nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

Aykut Enişte, Safir, Kaderimin Oyunu, Cesur ve Güzel, Zemheri gibi birçok yapımda rol alan Müfit Kayacan hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kayacan'ın oğlu da kendi gibi oyuncu çıktı. Kayacan'ın oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Müfit Kayacan hangi oyuncunun babasıymış...