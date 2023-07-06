Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen Ilıcalı'nın torunu Begüm 3.yaşını kutladı. Dede-torunun benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
06.07.2023 14:11 - Son Güncelleme: 06.07.2023 14:11