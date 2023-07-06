Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.