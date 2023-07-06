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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen Ilıcalı'nın torunu Begüm 3.yaşını kutladı. Dede-torunun benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

06.07.2023 14:11 - Son Güncelleme: 06.07.2023 14:11
Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

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Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 3 yaşına bastı.

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Banu Ilıcalı, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi.

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm 3 yaşına girdi büyüdükçe dedesine benzedi! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik hazırlığında olan Ilıcalı...

İŞTE ILICALI'NIN TORUNU BEGÜM

Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı.

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