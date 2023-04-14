8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Emrah’ın eski eşi Sibel Erdoğan’dan şaşırtan hamle! O da Emrah’ın izinde! 2 çocuğunun annesi...
Şarkıcı Emrah, 2014 yılının Haziran ayında Sibel Erdoğan ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin bu evlilikten Elyesa ve Eleysa adında iki evladı olmuştu. Ancak çift geçen yıl ayrılık kararı alarak şubat ayında boşandı. Boşanma haberi uzun bir süre magazin gündemini meşgul ederken Sibel Erdoğan cephesinden flaş bir hamle geldi. Kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Erdoğan'ın yeni işi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
14.04.2023 09:48 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:54
Şarkıcı Emrah ile Sibel Erdoğan 2014 yılının Haziran ayında dünyaevine girmiş ve çiftin bu evlilikten Elyesa ve Eleysa adında iki evladı olmuştu.
Çift ,geçen yıl ayrılık kararı alarak şubat ayında boşanmıştı. Boşanma haberi uzun bir süre magazin gündemini meşgul ederken Sibel Erdoğan cephesinden flaş bir hamle geldi.
Kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Erdoğan'ın yeni işi herkesi şaşırttı. Gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın girdiği sektör dikkat çekti.
Bodrum'da yaşamaya devam eden Sibel Erdoğan, "Uzun zamandır planladığım gayrimenkul sektörüne gün itibari ile adım atmış bulunmaktayım..." diyerek yeni işini açıkladı.