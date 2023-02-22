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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Kahramanmaraş'ta medyana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak son günlerde "normalleşme" tartışmaları başladı ve ünlü isimlerde dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü. Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel Sarı, Birsu Demir'in de aralarında yer aldığı birçok ünlü isim konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Son olarak ise Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu konuya dair bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum" diyen Dermancıoğlu, adeta isyan etti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
22.02.2023 19:48 - Son Güncelleme: 22.02.2023 19:48
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Türk milleti el ele verdi ve tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak son günlerde "normalleşme" tartışmaları başladı ve ünlü isimlerde dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş depremleri sonrası Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara göndermede bulundu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Yok o haklı, sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında TV açılmayan evlerde büyüdük.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Sahte hüznünüze kılıf uydurmasın. Kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun"

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti! Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel derken...

Korel, şöyle devam etti: "Evinde 2 hafta önce kahvesini içen, evini kaybetmiş biri kahve story'nizi görürse üzülmez mi? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar, babalar çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ya sabır!"

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