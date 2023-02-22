O Kız’ın Melek’i Rojda Demirer’in ablası bakın hangi oyuncu çıktı! “Kardeş olduklarını nasıl anlamadık” Meğer Üvey Baba’nın yıldızıyla...
Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisinde Melek karakterini canlandıran Rojda Demirer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Geniş Aile, Melekler Korusun, Çarpışma, Maraşlı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ankara'da dünyaya gelen olan Demirer'in özellikle ailesi merak edildi. 42 yaşındaki oyuncunun ablasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Rojda Demirer'in kendisi gibi oyuncu olan ablası...
22.02.2023 18:52 - Son Güncelleme: 22.02.2023 18:52
O Kız dizisinde Melek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rojda Demirer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ROJDA DEMİRER KİMDİR?
12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Rojda Demirer, 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı.