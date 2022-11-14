Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli'yle tanınan hastalık...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli'yle tanınan hastalık...

Başrolünü Seray Kaya ile Berk Oktay'la paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla psikiyatrlardan yardım istedi. Intagram hesabında bir fotoğrafını yayınlayan Dermancıoğlu, 2013 yılında Meryem Uzerli'nin de yakalandığı 'tükenmişlik sendromu' hastalığına yakalandığını söyledi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...

14.11.2022 21:19 - Son Güncelleme: 14.11.2022 21:19
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli’yle tanınan hastalık...

Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli’yle tanınan hastalık...

Ünlü oyuncu, yakın bir çekim fotoğrafını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli’yle tanınan hastalık...

Dermancıoğlu, paylaşımının altına düştüğü notla ise 2013 yılında Meryem Uzerli'nin de yakalandığı 'tükenmişlik sendromu' hastalığına yakalandığını söyledi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli’yle tanınan hastalık...

Oyuncu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum, fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli’yle tanınan hastalık...

Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuya tavsiye vermeye çalışırken ilk yorumu yapan Gonca Vuslateri, meslektaşı ve arkadaşı Dermancıoğlu'na gülücük emojileriyla karşılık verdi.

SON DAKİKA