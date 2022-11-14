Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu doktorlardan yardım istedi! “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum” Meryem Uzerli'yle tanınan hastalık...
Başrolünü Seray Kaya ile Berk Oktay'la paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla psikiyatrlardan yardım istedi. Intagram hesabında bir fotoğrafını yayınlayan Dermancıoğlu, 2013 yılında Meryem Uzerli'nin de yakalandığı 'tükenmişlik sendromu' hastalığına yakalandığını söyledi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...
14.11.2022 21:19 - Son Güncelleme: 14.11.2022 21:19
Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.