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Haberler Magazin Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit herkesin beğenisini kazanmış durumda. Burak Özçivit'in hayatına dair her detay merak edilirken, ünlü oyuncu hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Özçivit'in hayatıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler yıllar önceki halini görünce şaşkına döndü. Yıllar öncesine ait kareyi görenler 'yok artık' demekten kendilerini alamadı. İşte inanılmaz değişim...

14.11.2022 23:27 - Son Güncelleme: 14.11.2022 23:30
Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un programına konuk oldu.

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Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan oyuncu, Kurtlar Vadisi açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.

Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

TARİH VERDİ!
Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek yeni yılı işaret etti.

Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak"

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