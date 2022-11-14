Necati Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi müjdesi: Yeni bölümleriyle geri dönüyor! “Ömrümün 20 yılı bununla geçti” deyip açıkladı! Tarih bile verdi
Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit herkesin beğenisini kazanmış durumda. Burak Özçivit'in hayatına dair her detay merak edilirken, ünlü oyuncu hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Özçivit'in hayatıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler yıllar önceki halini görünce şaşkına döndü. Yıllar öncesine ait kareyi görenler 'yok artık' demekten kendilerini alamadı. İşte inanılmaz değişim...
14.11.2022 23:27 - Son Güncelleme: 14.11.2022 23:30
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un programına konuk oldu.
Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan oyuncu, Kurtlar Vadisi açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
TARİH VERDİ!
Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek yeni yılı işaret etti.