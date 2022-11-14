90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...
90'ların çocuk oyuncusuydu! Başrolünde Şemsi İnkaya'nın yer aldığı 1998 yılında yayın hayatına başlayan Üvey Baba dizisinde Lamia karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Burçin Abdullah'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde 35 yaşında olan Abdullah, güzelliğiyle beğeni topladı. Bir çocuk annesi olan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken iltifatlar peş peşe sıralandı. İşte Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son hali...
14.11.2022 20:37 - Son Güncelleme: 14.11.2022 20:37
90'lı yıllara damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle üne kavuşan Burçin Abdullar, son hali sosyal medyaya damga vurdu.