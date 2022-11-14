Vav TV İzle
Haberler Magazin 90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

90'ların çocuk oyuncusuydu! Başrolünde Şemsi İnkaya'nın yer aldığı 1998 yılında yayın hayatına başlayan Üvey Baba dizisinde Lamia karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Burçin Abdullah'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde 35 yaşında olan Abdullah, güzelliğiyle beğeni topladı. Bir çocuk annesi olan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken iltifatlar peş peşe sıralandı. İşte Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son hali...

14.11.2022 20:37 - Son Güncelleme: 14.11.2022 20:37
90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

90'lı yıllara damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle üne kavuşan Burçin Abdullar, son hali sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

Şimdilerde 35 yaşında ve bir çocuk annesi olan Abdullah'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kaldı.

90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken iltifatlar peş peşe sıralandı.

90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

İşte Burçin Abdullah başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

90’ların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah şimdilerde 35 yaşında! Son haline bakın! Gören dilini ısırdı...

Serenay Sarıkaya

SON DAKİKA