İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın dans videosu olay! Taze aşıklar yorum yağmuruna tutuldu: "Abla biz çıkalım istersen..."
İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın dans videosu olay! Taze aşıklar yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya paylaşımları ve aşkları ile sık sık adından söz ettiren İrem Derici Instagram'dan yayınladığı dans videosu ile dikkat çekti. İrem Derici ve sevgilisinin dans videosuna, "Bu kez evlenecek gibi" , "Abla biz çıkalım istersen" , "Videonun sonunda ne oldu" gibi yorumlar yapıldı. İşte o anlar...
19.03.2023 11:50 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:58
"ABLA BİZ ÇIKALIM İSTERSEN..."
İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın dans videosu olay! Taze aşıklar yorum yağmuruna tutuldu.
ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle Amsterdam'ı karış karış gezerek zaman geçiren Derici, çektirdiği romantik pozları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.