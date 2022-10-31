Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli çıktı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşinin memleketi...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Seray Kaya ile başrolü üstlenen Berk Oktay, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Yayınlanan son bölümün ardından gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay aslan nereliymiş...
31.10.2022 23:48 - Son Güncelleme: 31.10.2022 23:48
BERK OKTAY KİMDİR?
2000- 2006 yılları arasında modellik yapan ve 100'ün üzerinde defileye çıkan Berk Oktay, birçok dünyaca ünlü markayla çalıştı.
Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Seray Kaya ile başrolü paylaşan Oktay, son bölümün ardından gündem oldu.
Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.