15 yıldır önce ‘evet’ demiş! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'da Grigor karakteriyle rol alan ünlü oyuncu Serhat Tutumluer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Hercai, Sahra, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok yapımda rol alan Tutumluer'in oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Ünlü oyuncunun aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Serhat Tutumluer'in eşi hangi ünlü oyuncuymuş...
01.11.2022 00:19 - Son Güncelleme: 01.11.2022 00:19
Alparslan Büyük Selçuklu'da Grigor karakterini canlandıran Serhat Tutumluer, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?
1972 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Serhat Tutumluer, eğitimine 1989'da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.
1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tutumluer, Hercai, Sahra, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok yapımda rol aldı.