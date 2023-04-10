RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çağla Şıkel "Okula dönüş" deyip paylaştı hem Çağla'yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in oğulları koca adam oldu

Çağla Şıkel "Okula dönüş" deyip paylaştı hem Çağla'yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in oğulları koca adam oldu

Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2008 yılında ünlü manken Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi, bu evlilik 2015 yılında bitti. Çiftin bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var... Çağla Şıkel bu kez oğluyla "Okula dönüş" poz paylaştı. Ancak anne-oğuldan çok abla-kardeş gibi görünen ikili sosyal medyaya damgasını vurdu.

10.04.2023 14:55 - Son Güncelleme: 10.04.2023 14:55
Çağla Şıkel Okula dönüş deyip paylaştı hem Çağla’yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in oğulları koca adam oldu

Çağla Şıkel'in oğluyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.

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Çağla Şıkel Okula dönüş deyip paylaştı hem Çağla’yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in oğulları koca adam oldu

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.

Çağla Şıkel Okula dönüş deyip paylaştı hem Çağla’yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in oğulları koca adam oldu

2015 yılında yollarını ayıran çiftin Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

Çağla Şıkel Okula dönüş deyip paylaştı hem Çağla’yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in oğulları koca adam oldu

Son olarak Çağla Şıkel oğluyla birlikte bir "Okula dönüş" paylaşımı yaptı.

Çağla Şıkel Okula dönüş deyip paylaştı hem Çağla’yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in oğulları koca adam oldu

Paylaşımda Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı.

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