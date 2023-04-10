Çağla Şıkel "Okula dönüş" deyip paylaştı hem Çağla'yı hem oğlunu görenler şaştı kaldı! Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in oğulları koca adam oldu
Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2008 yılında ünlü manken Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi, bu evlilik 2015 yılında bitti. Çiftin bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var... Çağla Şıkel bu kez oğluyla "Okula dönüş" poz paylaştı. Ancak anne-oğuldan çok abla-kardeş gibi görünen ikili sosyal medyaya damgasını vurdu.
10.04.2023 14:55 - Son Güncelleme: 10.04.2023 14:55
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.