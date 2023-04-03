Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin güzel eşi bakın kim çıktı! Kendisinden 14 yaş küçük eşi de meğer ünlüymüş

Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi.Eğitimi sırasında, fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopermikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.