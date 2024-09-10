Bir Gece Masalı'nın Selim'i Eren Vurdem büyük aşkı bakın kim çıktı! “Karım” paylaşımı dikkat çekti

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi başarılı isimleri bir araya getiren, atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Selim karakterini canlandıran Eren Vurdem, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken 35 yaşındaki başarılı oyuncunun hayatı da merak edildi. Vurdem'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun büyük aşkı tanıdık çıkarken "Karım" paylaşımı dikkat çekti.
Ben Bu Cihana Sığmazam, Söz, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem'in son adresi Bir Gece Masalı oldu.
Ünlü çiftin 2020 yılında nikah masasına oturduğu ileri sürüldü.