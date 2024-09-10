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Bir Gece Masalı'nın Selim'i Eren Vurdem büyük aşkı bakın kim çıktı! “Karım” paylaşımı dikkat çekti

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi başarılı isimleri bir araya getiren, atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Selim karakterini canlandıran Eren Vurdem, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken 35 yaşındaki başarılı oyuncunun hayatı da merak edildi. Vurdem'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun büyük aşkı tanıdık çıkarken "Karım" paylaşımı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 09:49 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 09:49
Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem büyük aşkı bakın kim çıktı! Karım paylaşımı dikkat çekti 1

Ben Bu Cihana Sığmazam, Söz, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem'in son adresi Bir Gece Masalı oldu.

Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem büyük aşkı bakın kim çıktı! Karım paylaşımı dikkat çekti 2

Ünlü çiftin 2020 yılında nikah masasına oturduğu ileri sürüldü.

Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem büyük aşkı bakın kim çıktı! Karım paylaşımı dikkat çekti 3

Atv ekranlarında izleyici ile buluşan dizide Selim karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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