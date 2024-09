Star Wars’un Darth Vader’ı James Earl Jones hayatını kaybetti

3

STAR VARS'UN GİZLİ YILDIZI

Jones; Field of Dreams, Coming To America, Conan the Barbarian ve Aslan Kral gibi onlarca filmde rol aldı. En çok Star Wars'un süper kötüsü Darth Vader'ı kendine özgü, sert sesi ile canlandırmasıyla tanınıyordu.