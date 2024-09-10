Star Wars’un Darth Vader’ı James Earl Jones hayatını kaybetti

Hollywood sinemasının kült yapımlarından Star Wars'un efsane kötü adamı Darth Vader'ı seslendiren dünyaca ünlü ABD'li aktör James Earl Jones hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Jones'un ölümünü menajeri Barry McPherson duyurdu. Dünyaca ünlü oyuncunun ölümünün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ödül verdiği anlar yeniden gündem oldu.
Star Wars serisinin kötü adamı Darth Vader'ı seslendiren dünyaca ünlü ABD'li aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti.
DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR HAYATINI KAYBETTİ
Jones'un menajeri Barry McPherson, ünlü oyuncunun pazartesi sabahı erken saatlerde ailesinin yanında hayatını kaybettiğini söyledi.
STAR VARS'UN GİZLİ YILDIZI
Jones; Field of Dreams, Coming To America, Conan the Barbarian ve Aslan Kral gibi onlarca filmde rol aldı. En çok Star Wars'un süper kötüsü Darth Vader'ı kendine özgü, sert sesi ile canlandırmasıyla tanınıyordu.