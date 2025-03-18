9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2019 senesinde Lina ve Alin adlarında ikizleri oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri kulaktan kulağa yayıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.
Ayrılık iddialarının sorulduğu Akil, "Sen böyle konuşuyorsun ama çocuklar burada" diyerek muhabiri uyardı. Pekin Akil, "Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz" diyerek Anıl Altan'a, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" diye sordu.
Anıl Altan ise "Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik." şeklinde yanıt verdi. Muhabirin, "Problemleri aştınız diyebilir miyiz?" sorusuna ise Altan, "Diyebiliriz, aynen" cevabını verdi.
İlerleyen günlerde ise Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.
Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"
PELİN'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Tüm bu gelişmelerin ardından, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak tatilinde paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.
Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşine alev emojisi koyarak yorum yaptı.