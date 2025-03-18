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9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak ikili geçen günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen ikilinin evlerini ayırdıkları da konuşulurken Pelin Akil'in son hamlesi dikkat çekti. Akil'in eşine yaptığı yorum çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:32
9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2019 senesinde Lina ve Alin adlarında ikizleri oldu.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri kulaktan kulağa yayıldı.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Ayrılık iddialarının sorulduğu Akil, "Sen böyle konuşuyorsun ama çocuklar burada" diyerek muhabiri uyardı. Pekin Akil, "Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz" diyerek Anıl Altan'a, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" diye sordu.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Anıl Altan ise "Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik." şeklinde yanıt verdi. Muhabirin, "Problemleri aştınız diyebilir miyiz?" sorusuna ise Altan, "Diyebiliriz, aynen" cevabını verdi.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

İlerleyen günlerde ise Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

PELİN'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Tüm bu gelişmelerin ardından, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak tatilinde paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşine alev emojisi koyarak yorum yaptı.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

Akil'in bu hamlesi çiftin evliliklerinde krizi aştıklarını da gözler önüne serdi.

9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

İşte o paylaşım...