9 yıllık evliliği biteceği konuşulan Pelin Akil ortalığı ateşe verdi! Eşi Anıl Altan’a olay yorum

İlerleyen günlerde ise Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.

Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

PELİN'DEN SÜRPRİZ HAMLE Tüm bu gelişmelerin ardından, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak tatilinde paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.