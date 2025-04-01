Nükhet Duru “Medyadan sakladım” dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Duru, ailesi hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı, bir röportajında "Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü" dediği oğlu Cem ve eski eşinin çocuklarıyla olan ilişkisinden bahsetti.
Bilinmeyenlerini anlatan Nükhet Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" ifadelerini kullandı.
"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen Duru, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" şeklinde konuştu.
Program sırasında anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.
Duru, eski eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsetti: "Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hala çok iyi anlaşıyorum"
Öte yandan Nükhet Duru, bileğindeki dövmeyi gösterip çocukların baş harfleri olduğunu belirtti.
Nükhet Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabi ki ağabeydi.
İlk önce oğlumuzla tanıştım sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum.
Şimdi Kocaman oldular, bana da arkadaşlar. Hatta Cem haytalık yaptığında 'Ne yapıyorsun sen Nükhet'e' diye müdahale ediyorlar"
Öte yandan Nükhet Duru'nun eski eşi de merak konusu oldu.