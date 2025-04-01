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Nükhet Duru “Medyadan sakladım” dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Duru, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve eski eşinin çocuklarıyla olan ilişkisinden bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Duru'nun eski eşinin kim olduğu da merak edildi. Bakın ünlü şarkıcı bir dönem kiminle evliymiş...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:48
Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Duru, ailesi hakkında konuştu.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı, bir röportajında "Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü" dediği oğlu Cem ve eski eşinin çocuklarıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Bilinmeyenlerini anlatan Nükhet Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen Duru, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" şeklinde konuştu.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Program sırasında anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Duru, eski eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsetti: "Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hala çok iyi anlaşıyorum"

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Öte yandan Nükhet Duru, bileğindeki dövmeyi gösterip çocukların baş harfleri olduğunu belirtti.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Nükhet Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabi ki ağabeydi.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

İlk önce oğlumuzla tanıştım sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Şimdi Kocaman oldular, bana da arkadaşlar. Hatta Cem haytalık yaptığında 'Ne yapıyorsun sen Nükhet'e' diye müdahale ediyorlar"

Öte yandan Nükhet Duru'nun eski eşi de merak konusu oldu.

Nükhet Duru Medyadan sakladım dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

NÜKHET DURU'NUN ESKİ EŞİ

Nükhet Duru, 1987-1991 yılları arasında Dikran Masis ile evli kalmıştı.