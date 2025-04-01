Nükhet Duru “Medyadan sakladım” dediği oğlu hakkında konuştu! Eski eşi bakın kim çıktı

Duru, eski eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsetti: "Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hala çok iyi anlaşıyorum"

Öte yandan Nükhet Duru, bileğindeki dövmeyi gösterip çocukların baş harfleri olduğunu belirtti.

Nükhet Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabi ki ağabeydi.

İlk önce oğlumuzla tanıştım sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum.