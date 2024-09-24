Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi usta oyuncu çıktı! Meğer Gümüş’ün yıldızıyla...

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Afet Yılmaz karakterini canlandıran Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Çalışkur'un kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüçhan Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.