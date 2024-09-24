Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi usta oyuncu çıktı! Meğer Gümüş’ün yıldızıyla...

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Afet Yılmaz karakterini canlandıran Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Çalışkur'un kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüçhan Çalışkur'un kardeşi Gümüş dizisinin yıldızı çıktı.
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını ekrana taşıyan Bir Gece Masalı, izleyicinin büyük ilgisini gördü.
Bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında yayınlanacak olan dizide Afet Yılmaz karakterini canlandıran Rüçhan Çalışkur'un hayatı merak edildi.
RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?
1954 yılında dünyaya gelen Rüçhan Çalışkur, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı.