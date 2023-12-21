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9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Sakla Beni’nin İzzet’i Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! Meğer o da çok ünlüymüş...

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sakla Beni dizisinde İzzet karakterini canlandıran Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güler'in sessiz sedasız ayrıldığı 9 yıllık eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşıp kaldı. Bakın Kamil Güler'in eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 15:38 Güncelleme 21 Aralık 2023, 15:38
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Sakla Beni’nin İzzet’i Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! Meğer o da çok ünlüymüş... 1

Çiçek Taksi dizisiyle hafızalara kazınan Kamil Güler, son olarak Sakla Beni dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide İzzet karakterini canlandıran Kamil Güler'in hayatı da merak konusu oldu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Sakla Beni’nin İzzet’i Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! Meğer o da çok ünlüymüş... 2

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güler'in 9 yıllık eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşıp kaldı.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Sakla Beni’nin İzzet’i Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! Meğer o da çok ünlüymüş... 3

İşte Kamil Güler başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

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