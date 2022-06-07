Bir evladını yok saymıştı! İbrahim Tatlıses “Çekirdek ailemin içine ettiler” deyip sitem etti! Gözler Gülçin Karakaya’ya çevrildi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü türkücü, "İzmir'de 'çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.