Bir evladını yok saymıştı! İbrahim Tatlıses “Çekirdek ailemin içine ettiler” deyip sitem etti! Gözler Gülçin Karakaya’ya çevrildi
Bir evladını yok saymıştı! Aile ve özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile karakolluk olmuştu. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılan ünlü türkücü, yaptığı bir paylaşımda her çocuğundan tek tek bahsedip bir evladını yok saymıştı. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tatlıses, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatlıses'in "Çekirdek ailemin içine ettiler" ifadelerine yer verdiği açıklamasının ardından gözler eski sevgilisi Gülçin Karakaya'ya çevrildi. İşte İbrahim Tatlıses'in sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o açıklaması...
Aile ve özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile karakolluk olmuştu. Ünlü türkücü, takip eden günlerde de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılan Tatlıses, programında yakınlarına sitem etmiş ve şöyle konuşmuştu: "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum"
SİTEM DOLU PAYLAŞIM
İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü türkücü, "İzmir'de 'çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.