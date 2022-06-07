Ebru Gündeş'in aşkı fena yaktı! Sarmaş dolaş görüntülerle aşk belgelendi! Sevgilisi Rassan Khoshnaw pılını pırtını toplayıp...
Ebru Gündeş 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'a pılını pırtını toplattı! Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Alara adında bir kızı olmuştu. Gündeş, nikah masasına oturduktan 11 yıl sonra ise evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcının bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Aşk iddiaları hakkında suskunluğunu koruyan Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı ve ünlü çiftin aşkı belgelendi. İkilinin samimi fotoğrafı magazin gündemini sallarken ilişkileri hakkında bomba bir detay daha ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.06.2022 19:14 - Son Güncelleme: 07.06.2022 19:37
5 yaşındayken babası tarafından terkedilen Ebru Gündeş, maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir süre konfeksiyon işçisi olarak çalıştıktan sonra o sıralar kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.
1990-1993 yılları arasında Hamdi Vardar, 2002-2003 yılları arasında avukat Ömer Durak ile evli kalan ünlü şarkıcı, son evliliğini Reza Zarrab ile yaptı.
11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in bir süre önce adı kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılmaya başladı.