Ebru Gündeş’in aşkı fena yaktı! Sarmaş dolaş görüntülerle aşk belgelendi! Sevgilisi Rassan Khoshnaw pılını pırtını toplayıp...

5 yaşındayken babası tarafından terkedilen Ebru Gündeş, maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir süre konfeksiyon işçisi olarak çalıştıktan sonra o sıralar kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.