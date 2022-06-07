Burak Çelik’in sır gibi sakladığı eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...
Burak Çelik'in sır gibi sakladığı eski eşi bakın kim çıktı! Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Karagül'de canlandırdığı Serdar karakteriyle de oyunculuğa adım atan Çelik, kariyerindeki asıl sıçrayışı Kuruluş Osman dizisiyle yaşadı. Yer aldığı projelerle sık sık gündem olan Çelik şimdi ise aşk hayatıyla konuşuldu. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlayan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Burak Çelik'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
07.06.2022 21:21 - Son Güncelleme: 07.06.2022 21:21
Mankenlikten oyunculuğa transfer olan Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
20 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Burak Çelik, İstanbul Fashion Week'te Hakan Akkaya defilesinde baş manken olarak yer aldı. Hande Yener'in "Kraliçe" adlı albümün kapağında ve "Hasta" klibinde oynadı.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kongar karakteri ile büyük beğeni toplayan Burak Çelik, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.