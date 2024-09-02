Bir dönem 'Yerli Angelina Jolie' olarak anıldı! Umut Akyürek tüm estetiklerini tek tek açıkladı: Alın daraltma, burun...

Umut Akyürek, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmiş ve "Yerli Angelina Jolie" olarak anılmıştı. Akyürek, son zamanlarda katıldığı bir programda estetik müdahalelerini tek tek açıkladı. "Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım." diyen Umut Akyürek'in işte o açıklamaları...