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Bir dönem 'Yerli Angelina Jolie' olarak anıldı! Umut Akyürek tüm estetiklerini tek tek açıkladı: Alın daraltma, burun...

Umut Akyürek, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmiş ve "Yerli Angelina Jolie" olarak anılmıştı. Akyürek, son zamanlarda katıldığı bir programda estetik müdahalelerini tek tek açıkladı. "Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım." diyen Umut Akyürek'in işte o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:22 Güncelleme 02 Eylül 2024, 16:35
Bir dönem ’Yerli Angelina Jolie’ olarak anıldı! Umut Akyürek tüm estetiklerini tek tek açıkladı: Alın daraltma, burun... 1

Umut Akyürek, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmiş ve "Yerli Angelina Jolie" olarak anılmıştı. Akyürek, son zamanlarda katıldığı bir programda estetik müdahalelerini tek tek açıkladı. "Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım." diyen Umut Akyürek'in işte o açıklamaları...

Bir dönem ’Yerli Angelina Jolie’ olarak anıldı! Umut Akyürek tüm estetiklerini tek tek açıkladı: Alın daraltma, burun... 2

Estetik konusunda bir dönem Seda Sayan'la yarışan hatta 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Umut Akyürek, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoka uğratmıştı.

Bir dönem ’Yerli Angelina Jolie’ olarak anıldı! Umut Akyürek tüm estetiklerini tek tek açıkladı: Alın daraltma, burun... 3

Estetikli ünlüler kervanına katılan Umut Akyürek, son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

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