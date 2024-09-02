Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan jest! "Kocam çiçek göndermiş" dedi notu canlı yayında okudu

Hasret bitti ve ATV ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, yeni sezona bomba gibi başladı. Müge Anlı'nın stüdyosuna yeni dönemin ilk yayını için çiçek yağdı. Müge Anlı'ya çiçek gönderenlerden biri de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Canlı yayında eşinin hediye gönderdiğini 'Kocam çiçek göndermiş' sözleriyle ifade eden Müge Anlı, kendisine yazdığı notu da okudu. İşte o not...