RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçelik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat' karakterine hayat veren Uğur Pektaş, geçtiğimiz sene görev aldığı Survivor yarışmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, hayranları tarafından mercek altına alındı. Pektaş'ın son hali görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi, Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali...

30.04.2021 17:18 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:30
Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçlik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri 'Komiser Murat'a hayat veren ünlü oyuncu Uğur Pektaş, en son Survivor'da yarışmıştı.

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Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçlik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

Hayranları yıldız oyunucuyu mercek altına aldı ve Pektaş ile ilgili her detayı mercek altına aldılar.

Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçlik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

Arka Sokaklar'ın Murat'ının son hali görenleri şaşırttı.

Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçlik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

İşte Uğur Pektaş...

Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçlik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...

Uğur Pektaş