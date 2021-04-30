Bir dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti! Gamze Özçelik'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş...
Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat' karakterine hayat veren Uğur Pektaş, geçtiğimiz sene görev aldığı Survivor yarışmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, hayranları tarafından mercek altına alındı. Pektaş'ın son hali görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi, Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali...
30.04.2021 17:18
- Son Güncelleme: 30.04.2021 17:30