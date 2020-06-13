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Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

1994 yılında yayınına Televisa kanalında yayın hayatına başlayan Marimar dizisi o kadar çok sevildi ki sonraki yıllarda yaklaşık 140 ülke televizyonunda yayınlandı. Başrollerinde dünyaca ünlü şarkıcısı Thalia ve Eduardo Capetillo'nun rol aldığı dizi yıllar sonrada hala hafızalarda. Marimar'ın yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu oldu. İşte hem yakışıklı oyuncunun hem de Thalia'nın son hali...

13.06.2020 13:21 - Son Güncelleme: 13.06.2020 13:21
Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Marimar büyükannesi ve büyükbabasıyla San Martín de la Costa'da sahildeki bir kulübede yaşayan yoksul, temiz kalpli bir kızdır. Varlıklı, toprak sahibi bir ailenin oğlu, futbolcu Sergio'ya aşık olur.

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Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Sergio, babasının ve genç üvey annesinin karşı çıkmasına rağmen Marimar'la evlenir. Sergio'nun üvey annesi, Angélica, yoksul ve saf oluşu yüzünden Marimar'ı küçümsemektedir. Onu diğer insanların yanında acımasızca aşağılar, sürekli eziyet eder.

Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Sergio, babasının evinde kalan Marimar ve kendisi için yeni bir ev yapabilecek parayı kazanmak için kasabadan ayrılmaya karar verir. Sergio'nun ayrılmasıyla Marimar tekrar ailesinin yanına döner. Angélica'ysa Marimar'ın bileziğini çaldığı iftirasını atar. Marimar'ı hapse attırır.

Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Marimar hapisteyken, Angélica çalışanlarından birine Marimar'ın yaşadığı kulübeyi büyükannesi ve büyükbabası içerdeyken ateşe vermesini, ikisini de öldürmesini ister. Ardından Sergio'nun yazısını taklit ederek, artık Marimar'ı sevmediğini ve ayrılmak istediğini anlatan bir mektubu Marimar'a yollar. Marimar bunların üstüne artık Sergio, babası ve Angélica'dan alacağı intikamın planlarını yapmaktadır.

Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Marimar, hapisten çıkınca Mexico City'ye yerleşir. Yaşlı ve varlıklı bir adamın, Gustavo Aldama'nın, yanında ev işleriyle ilgilenmek üzere işe başlar. Gustavo belki de kaybettiği kendi kızının hatırası nedeniyle Marimar'a sempati besler ve onun hoş bir hanım olması yönünde Marimar'ı eğitmeye başlar. Marimar'ın, Gustavo Aldama'nın gerçek kızı olduğu ortaya çıkar.

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