Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın
1994 yılında yayınına Televisa kanalında yayın hayatına başlayan Marimar dizisi o kadar çok sevildi ki sonraki yıllarda yaklaşık 140 ülke televizyonunda yayınlandı. Başrollerinde dünyaca ünlü şarkıcısı Thalia ve Eduardo Capetillo'nun rol aldığı dizi yıllar sonrada hala hafızalarda. Marimar'ın yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu oldu. İşte hem yakışıklı oyuncunun hem de Thalia'nın son hali...
Marimar hapisteyken, Angélica çalışanlarından birine Marimar'ın yaşadığı kulübeyi büyükannesi ve büyükbabası içerdeyken ateşe vermesini, ikisini de öldürmesini ister. Ardından Sergio'nun yazısını taklit ederek, artık Marimar'ı sevmediğini ve ayrılmak istediğini anlatan bir mektubu Marimar'a yollar. Marimar bunların üstüne artık Sergio, babası ve Angélica'dan alacağı intikamın planlarını yapmaktadır.
Marimar, hapisten çıkınca Mexico City'ye yerleşir. Yaşlı ve varlıklı bir adamın, Gustavo Aldama'nın, yanında ev işleriyle ilgilenmek üzere işe başlar. Gustavo belki de kaybettiği kendi kızının hatırası nedeniyle Marimar'a sempati besler ve onun hoş bir hanım olması yönünde Marimar'ı eğitmeye başlar. Marimar'ın, Gustavo Aldama'nın gerçek kızı olduğu ortaya çıkar.