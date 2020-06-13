Bir dönem damgasını vurmuştu! Marimar dizisinin Sergio'su ve Marimar'ına bir de şimdi bakın

Marimar, hapisten çıkınca Mexico City'ye yerleşir. Yaşlı ve varlıklı bir adamın, Gustavo Aldama'nın, yanında ev işleriyle ilgilenmek üzere işe başlar. Gustavo belki de kaybettiği kendi kızının hatırası nedeniyle Marimar'a sempati besler ve onun hoş bir hanım olması yönünde Marimar'ı eğitmeye başlar. Marimar'ın, Gustavo Aldama'nın gerçek kızı olduğu ortaya çıkar.