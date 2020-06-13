Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. 22 yaşındaki Bahar Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. İşte Bahar Candan'ın son hali...
13.06.2020 11:48
- Son Güncelleme: 13.06.2020 11:48
Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan'ın son hali tam bir felaket. Estetiği iyice abartan ve bambaşka birine dönüşen Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı. Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti.
Candan'ın geçtiğimiz aylarda yüz ve dudak dolgusu yaptırıp, badem göz operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Bahar Candan, iddialar hakkında şöyle konuşmuştu:
"Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum."
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