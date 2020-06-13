Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Candan'ın geçtiğimiz aylarda yüz ve dudak dolgusu yaptırıp, badem göz operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Bahar Candan, iddialar hakkında şöyle konuşmuştu:

"Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum."