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Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. 22 yaşındaki Bahar Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. İşte Bahar Candan'ın son hali...

13.06.2020 11:48 - Son Güncelleme: 13.06.2020 11:48
Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan'ın son hali tam bir felaket. Estetiği iyice abartan ve bambaşka birine dönüşen Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı. Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti.

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Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Bahar Candan'ı şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Tam bir estetik tutkununa dönüşen Bahar Candan'ın aşırı zayıflığı ise görenleri şoke ediyor. Değişimi bir faciaya dönüşen Bahar Candan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

İŞTE BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Candan, "Karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüm. Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Bahar Candan, "Yıllar önce 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım" diyerek, itirafta da bulundu.

Bahar Candan'ın yeni hali tam bir felaket! Skandallar kraliçesi Bahar Candan son haliyle olay yarattı

Candan'ın geçtiğimiz aylarda yüz ve dudak dolgusu yaptırıp, badem göz operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Bahar Candan, iddialar hakkında şöyle konuşmuştu:
"Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum."

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