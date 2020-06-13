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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un aşktan yana yüzü bir türlü gülmüyor... Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'yla aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmeresoy'un 4 aylık taze ilişkisi bitti. Burcu Esmersoy'un fırtınalı aşk hayatında yine yüzü gülmedi.

13.06.2020 14:02 - Son Güncelleme: 13.06.2020 14:02
Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 4 ay önce gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırmıştı.

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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

Esmersoy, ilişkisi hakkında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

'2. Sayfa' programının son dakika haberine göre çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun da arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği iddia edildi.

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ayrıldı! Burcu'nun yüzü bir türlü gülmüyor

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan Allan Hakko, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanmıştı.

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