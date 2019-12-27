GaleriMagazin

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Zalim İstanbul dizisinde rol alan genç oyuncular fena yakalandı. Dizide Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi Damla Karaçay rolündeki Simay Barlas, Bakırköy'de bir mekanda görüntülendi. Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen Simay Barlas ile İdris Nebi Taşkan, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu. İşte Zalim İstanbul oyuncularının görüntüsü...

27.12.2019 09:42 - Son Güncelleme: 27.12.2019 09:42
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Bir dizi aşkı dha gerçek oldu. Zalim İstanbul dizisinin genç yıldızları Bakırköy'de yakalandı. Samimi görüntüler sergileyen ikili, Magazinciler Birliği'nin objektifine yansıyan görüntüler ile yeni aşklarının sinyalini verdi.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi Damla Karaçay rolündeki Simay Barlas, Bakırköy'de bir mekanda görüntülendi.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen Simay Barlas ile İdris Nebi Taşkan, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Samimi görüntüler sergileyen ikili, Magazinciler Birliği'nin objektifine yansıyan görüntüler ile yeni aşklarının sinyalini verdi.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Simay Barlas'ın, İdris Nebi Taşkan'ın omzuna kafasını koyduğu görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...