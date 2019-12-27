Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Zalim İstanbul'un genç oyuncuları fena yakalandı!

Zalim İstanbul dizisinde rol alan genç oyuncular fena yakalandı. Dizide Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi Damla Karaçay rolündeki Simay Barlas, Bakırköy'de bir mekanda görüntülendi. Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen Simay Barlas ile İdris Nebi Taşkan, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu. İşte Zalim İstanbul oyuncularının görüntüsü...

27.12.2019 09:42 - Son Güncelleme: 27.12.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





