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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta oyuncusu arasında şaşırtan benzerlik. Melike İpek Yalova, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi...

26.12.2019 21:39 - Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. İşte çok sevdiğiniz ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Fatma Girik / Fulya Zenginer

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın yıldızı arasındaki benzerlik şoke etti! Görenler inanamıyor...

Selma Güneri / Müjde Uzman

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