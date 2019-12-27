Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 9 aylık ilişkilerine Eylül ayında ara verdi ancak ayrılık uzun sürmedi. Son dönemin en çok yakıştırılan çiftlerinden olan Hande ve Murat, Mart ayında ilişkilerine ikinci şans verdi. Ünlü çift, ayrılmadan önce Çubuklu Vadi Konakları'nda oturuyordu. Ayrılık sonrası Hande Erçel daha sonra Ulus'a taşındı. Murat Dalkılıç da evini değiştirdi. İlişkilerine bir şans daha veren ikili şimdi yeniden Çubuklu Vadi Konakları'na taşınıyor. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan gibi ünlü isimlerin oturduğu sitede yeniden ev tutmaya hazırlanan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın villasının aylık kirası dudak uçuklattı!

27.12.2019 11:01 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





