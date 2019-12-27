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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 9 aylık ilişkilerine Eylül ayında ara verdi ancak ayrılık uzun sürmedi. Son dönemin en çok yakıştırılan çiftlerinden olan Hande ve Murat, Mart ayında ilişkilerine ikinci şans verdi. Ünlü çift, ayrılmadan önce Çubuklu Vadi Konakları'nda oturuyordu. Ayrılık sonrası Hande Erçel daha sonra Ulus'a taşındı. Murat Dalkılıç da evini değiştirdi. İlişkilerine bir şans daha veren ikili şimdi yeniden Çubuklu Vadi Konakları'na taşınıyor. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan gibi ünlü isimlerin oturduğu sitede yeniden ev tutmaya hazırlanan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın villasının aylık kirası dudak uçuklattı!

27.12.2019 11:01 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:21
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç yeniden Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor. 9 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılmadan önce oturdukları Çubuklu Vadi Konakları'na dönmeye hazırlanıyor. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın beğendiği villanın aylık kirası dudak uçuklattı!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

AYLIK KİRASI ŞOK ETTİ!

Çift Çucuklu Vadi Konakları'na taşınınca Engin Altan Düzyatan, Arda Turan ve Türkan Şoray'a yeniden komşu olacak. Posta'nın haberine göre, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç önceki gün aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğendi, taşınma kararı aldı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

ÜNLÜLERİN EVLERİ

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Engin Altan Düzyatan'a komşu oluyor! Yeni evlerinin aylık kirası dudak uçuklattı

Düzyatan, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villası için aylık 15 bin TL ödüyor.

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