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Haberler Magazin Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın'ın, 11 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Sıkı bir beslenme programı sonrası fazla kilolardan kurtulan Buket Aydın bu kez şarkı performansıyla gündemde.

03.01.2023 15:21 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:46
Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Yaptırdığı estetiklerle adı sık sık gündeme gelen Buket Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyundu.

Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın yılbaşı için Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söyledi.

Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

İddialara göre Aydın şarkıcılığa da sıcak bakıyor bakmasına ama sesi sosyal medyada pek beğenilmiş değil.

Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...

Buket Aydın'ın yorumunu duyanlar "Sesi de başarısız","Herkes kendi işini yapsın", "Hiç olmamış" gibi yorumlarda bulundu.

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