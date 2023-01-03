Bir deri bir kemik kalan Buket Aydın bu kez şarkı söyledi! Tabi ki yorumlar gecikmedi Buket Aydın şarkı söyledi söylemesine ama...
Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın'ın, 11 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Sıkı bir beslenme programı sonrası fazla kilolardan kurtulan Buket Aydın bu kez şarkı performansıyla gündemde.
03.01.2023 15:21 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:46
Yaptırdığı estetiklerle adı sık sık gündeme gelen Buket Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyundu.