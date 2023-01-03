Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Dünyanın her yerinden oylama yapılan anketin ilk 30 güzeli bulabileceğiniz listede Türk ünlüler ve sıralamaları ise dikkat çekti. İşte merak beklenen 2022 listesi.
03.01.2023 13:34 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:34