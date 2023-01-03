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Haberler Magazin Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Dünyanın her yerinden oylama yapılan anketin ilk 30 güzeli bulabileceğiniz listede Türk ünlüler ve sıralamaları ise dikkat çekti. İşte merak beklenen 2022 listesi.

03.01.2023 13:34 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:34
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

Top Beauty World, Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 3 de Türk isim yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını

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Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

55. Mina, Japon şarkıcı

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

54. Melissa Barrera, Meksikalı aktris ve şarkıcı

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

53. Hande Erçel, Türk oyuncu

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

52. Pokimane, Kanadalı Twitch yayıncısı

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